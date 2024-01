Mehr als drei Promille: Autofahrerin kollidiert mit Verkehrsschild

Eine Zeugin beobachtet, wie eine Frau mit einem Verkehrsschild kollidiert und anschließend weiterfährt. Die Polizei stellt bei einer Kontrolle Alkoholgeruch fest.

Eine 34-jährige Autofahrerin verursachte am Samstag alkoholisiert einen Unfall in der Lechhauser Straße. Gegen 18 Uhr war sie auf der Lechhauser Straße in nördliche Richtung unterwegs. Eine Autofahrerin beobachtete dabei, wie sie offenbar mit einem Verkehrsschild kollidierte und anschließend weiterfuhr. Eine Polizeistreife kontrollierte die Frau wenig später. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht deutlichen Alkoholgeruch und einen passenden Unfallschaden am Auto der Frau fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau und stellten den Autoschlüssel und Führerschein sicher. Die Frau musste außerdem eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 34-Jährige. (ziss)