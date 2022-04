Mehrere Verletzte: Auto kracht in Straßenbahnhaltestelle Wertachbrücke

Bei einem Unfall sind am Sonntagabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Weil ein Auto in eine Straßenbahnhaltestelle kracht, war auch der Nahverkehr eingeschränkt.

Bei einem Unfall auf der Wertachbrücke in Augsburg wurden am Montagabend fünf Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 21:30 Uhr zu dem Unfall mit zwei beteiligten Autos. Die 19-jährige Fahrerin eines Opels sei stadtauswärts über die Wertachbrücke gefahren und habe dann gewendet, sodass sie zurück auf die Brücke fuhr, heißt es von der Polizei.

Die 19-Jährige wollte dann rechts abbiegen und dafür die Spur wechseln. Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr gleichzeitig stadteinwärts auf der Wertachbrücke und wollte links abbiegen. Beim Spurwechsel übersahen sich die Fahrerinnen ersten Ermittlungen zufolge gegenseitig, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Unfall auf der Wertachbrücke: Haltestelle am Ostersonntag eine Stunde lang gesperrt

Die 19-Jährige verlor dir Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Straßenbahnhaltestelle in der Mitte der Wertachbrücke. Der Aufprall war so heftig, dass mehrere Scheiben der Haltestelle brachen und vier Airbags ihres Wagens ausgelöst wurden. Die Fahrerin und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Auch die 42-jährige Fahrerin des zweiten Autos und die zweite Person in ihrem Auto erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vorsichtshalber ins Uniklinikum gebracht.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 40.000 Euro. Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Nahverkehr: Die Straßenbahnhaltestelle musste wegen der Aufräumarbeiten rund eine Stunde lang gesperrt werden. (jako)