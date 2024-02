Mikroplastik, Soja, farbige Teller: 14 Augsburger Projekte bei Jugend forscht

Beim Augsburger Regionalwettbewerb nehmen 101 Teilnehmer aus Schwaben teil. Das Maria-Ward-Gymnasium geht mit gleich neun Beiträgen ins Rennen.

In dieser Woche tritt der Forschernachwuchs in den Wettstreit. Beim Augsburger Regionalwettbewerb von " Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" werden 101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 68 Projekten in sieben Fachgebieten an den Start gehen. In Augsburg hat schon jetzt das Maria-Ward-Gymnasium die Nase vorn: Es hat so viele Projekte angemeldet, wie keine andere Schule der Stadt.

Mit allein neun Projekten ist das Maria-Ward beim Augsburger Regionalwettbewerb, der am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, in der Technischen Hochschule ausgetragen wird, vertreten. Ein kurzer Überblick: Zoë Prillwitz setzt sich in ihrem Projekt mit dem Einfluss von Extremwetterlagen auf den Transport von Mikroplastik in fließenden Gewässern auseinander. Leni Keller untersucht anhand von Bodenproben den Mikro- und Makroplastikgehalt eines Spargelfeldes und sucht Lösungsansätze zur Vermeidung von Kunststoffrückständen im Boden. Evelyn Schmidt beobachtet die Verbreitung des Indischen Springkrauts und des Japanischen Staudenknöterichs entlang der Wertach. Marie-Christin Koppold findet heraus, inwieweit sich das Vorhandensein von Wasser auf das Mikroklima in einem Augsburger Wohngebiet auswirkt.

Evelyn Schmidt vom Maria-Ward-Gymnasium beobachtet in ihrem Projekt die Verbreitung des Indischen Springkrauts und des Japanischen Staudenknöterichs entlang der Wertach. Foto: Schmidt

Victoria Mellens hat in ihrem Projekt die Bedeutung von Streuobstwiesen für die Artenvielfalt und Biodiversität im Blick. Lana Hanrieder untersucht die Auswirkungen des exzessiven Sojaanbaus auf den tropischen Regenwald am Beispiel Mato Grosso in Brasilien. Darüber hinaus führt sie Versuche zum Sojaanbau in Deutschland durch und zeigt Lösungsansätze auf, wie der Zerstörung des Regenwaldes Einhalt geboten werden könnte. Paulina Hörmann und Sofia Zakirov gehen der Frage nach, inwieweit sich die Farbe des Tellers und der Essumgebung auf den Appetit eines Testessers auswirkt. Lukas Brandl, Jonas Brandl und Ludwig Schmipfhauser haben sich damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen Samen am besten keimen und wachsen können. Magdalena Kern prüft in ihrem Projekt, welche Stoffarten und -farben besonders gut gegen die schädliche UV-Strahlung wirken.

Dann folgt das Jakob-Fugger-Gymnasium mit drei Beiträgen. Sven Meyer hat Schrittzählermodelle miteinander verglichen, ihre Messgenauigkeit experimentell und theoretisch erfasst und eingeordnet. Vadim Shklyarov setzt sich mit der Frage auseinander, ob die Ergebnisse, die eine App liefert, korrekt sind und auf welchen Daten und Grundlagen sie beruhen. Tobias Paulus unterzieht eine vergleichende akustische Analyse von moderner und barocker Violine.

Besichtigung der Projektausstellung ist am Freitag, 1. März, möglich

Nelly Pinther vom Stetten-Institut entwickelte einen Plätzchenausstecher in Form des Schulwappens. Julian Grimm und Maximilian Adling vom Rudolf-Diesel-Gymnasium haben einen vollautomatischen "Breakfast-Maker" erfunden. Am ersten Wettbewerbstag präsentieren die Teilnehmer ihre Projekte der Fachjury. Am Freitag ist die Veranstaltung zwischen 9 und 14 Uhr öffentlich und alle Interessierten können die Projektausstellung in der Mensa am Campus am Roten Tor besichtigen. Seit 2022 wird der Augsburger Regionalwettbewerb von den Patenunternehmen Xitaso und der Technischen Hochschule Augsburg ausgerichtet.

