Mit "Christmas Garden" ein buntes Lichtermeer im Zoo erleben

Die Open-Air-Veranstaltung "Christmas Garden" kommt erstmals nach Augsburg. Vom 24. November bis zum 7. Januar erstrahlt der Zoo in einem bunten Lichterglanz.

Die kalte Jahreszeit bedeutet für Barbara Jantschke, Direktorin des Augsburger Zoos, stark sinkende Besucherzahlen: "In den letzten Wintern haben wir versucht, diesem Trend mit einer Pay-What-You-Want-Aktion entgegenzuwirken. Dieses Jahr versuchen wir etwas ganz Neues", so die Zoodirektorin. Das Open-Air-Lichtevent "Christmas Garden" wird nach Augsburg kommen - und damit zum ersten Mal nach Bayern. Das Event ist europaweit bekannt und beliebt: Auch schon in Berlin, London, Paris, Rom und Barcelona begeisterte die Lichtattraktion insgesamt bereits fast fünf Millionen Besucher.

Nach Einbruch der Dunkelheit können sich Groß und Klein auf einem zwei Kilometer langen Rundweg von den aufwendig inszenierten Lichtinstallationen und der eigens arrangierten musikalischen Untermalung verzaubern lassen. Unterwegs werden eine Vielzahl kulinarischer Angebote bereitgestellt. Das Event sei ideal, um mit seiner Familie ein wenig "weihnachtlichen Zauber" zu erleben, so Andrea Blahetek-Hauzenberger, Geschäftsführerin des Veranstalters Global Concerts, auf der Vorstellung des Veranstaltungskonzepts am Montag im Zoo. Anders als beim Christkindlesmarkt werde es bis auf die Gastronomie keine Verkaufsstände geben. "Christmas Garden" soll als entschleunigter Spaziergang von den Besuchern erlebt werden. "Mit halbstündigen Zeitfenstern am Einlass stellen wir sicher, dass es zu keinem Gedränge kommt und sich die Besucher im gesamten Zoo verteilen."

"Das Wohl der Tiere stand bei der Planung im Vordergrund"

Wer sich um eine abendliche Störung der Zootiere sorgt, kann beruhigt sein: "Das Wohl der Tiere stand bei der Planung natürlich im Vordergrund", erklärt Barbara Jantschke. "Alle Tierhäuser werden während des Events geschlossen, sodass die Tiere dort einen ruhigen und dunklen Rückzugsort haben. Die meisten Tiere halten sich im Winter sowieso nicht im Außenbereich auf." Sebastian Stein, Geschäftsführer von Christmas Garden Deutschland, betont zudem, dass durch den Einsatz "hochwertiger Produkte" ein nachhaltiger Stromverbrauch erreicht werde: "Wenn Sie zum Christmas Garden gehen und in dieser Zeit zu Hause alle technischen Geräte ausschalten, verbrauchen Sie sogar weniger Strom, als wenn sie zu Hause geblieben wären", so Stein.

Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten laut Veranstalter je nach Wochentag zwischen 19,50 und 29,50 Euro für Erwachsene und 53 bis 59,50 Euro für Familien. Ermäßigten Eintritt gibt es für Kinder (6 bis 14 Jahre) und zeitweise für Schüler, Studierende und Senioren. Mit dem "Flex-Ticket" kann der Besuchszeitraum frei gewählt werden. An der Abendkasse werden Tickets mit Aufpreis verkauft. Es wird empfohlen, die Tickets im Vorverkauf günstiger zu erwerben, da beliebte Zeitfenster ausverkauft sein können. Schließtage sind der 27. und 28. November sowie der 24. und 31. Dezember.

