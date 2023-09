Mit frisiertem Pedelec ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 18-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Als er gestoppt wird, kann er keinen Führerschein und keine Versicherung vorweisen.

Nach einer Verfolgungsfahrt wurde am Freitag, gegen 16.45 Uhr, ein 18-Jähriger nach einer Verfolgungsfahrt an der Kreuzung Kopernikus-/Olympiastraße in Haunstetten auf einem frisierten Pedelec polizeilich kontrolliert. Er war einer Polizeistreife aufgefallen, als er auf der Haunstetter Straße mit hoher Geschwindigkeit auf einem Pedelec in südlicher Richtung fuhr, ohne zu treten. Als der Pedelec-Fahrer den Streifenwagen sah, flüchtete er und ignorierte laut Polizeibericht sämtliche Aufforderungen der Polizeibeamten anzuhalten. Er fuhr mit rund 50 km/h unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln durch ein Wohngebiet, gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer und beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford. Als er an der Kreuzung Kopernikus-/Olympiastraße schließlich angehalten werden konnte, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug frisiert war, der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und ohne Versicherungsschutz fuhr. Das Pedelec wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (ziss)