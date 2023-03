MT Aerospace geht neue Wege – und setzt auf Hilfe vom Freistaat

Plus Das Augsburger Unternehmen MT Aerospace ist wegen des stockenden Ariane 6-Programms in Schwierigkeiten geraten. Neue Geschäftsfelder und der Freistaat sollen nun helfen.

Dass sich der Start der europäischen Trägerrakete Ariane 6 immer wieder verzögert hat, hatte schon 2020 Konsequenzen für MT Aerospace. Das Unternehmen rutschte in die roten Zahlen und musste 2021 und 2022 insgesamt rund 100 Stellen abbauen - größtenteils sozialverträglich. Noch immer warten die verbliebenen rund 540 Beschäftigten sowie die Geschäftsführung auf den Erststart der Ariane 6 und das Wiederanlaufen der bei MT Aerospace beauftragten Bauteile. Um sich künftig unabhängiger zu machen, hat der Luftfahrt-Experte neue Betätigungsfelder gesucht - unter anderem im Bereich Wasserstofftechnologien. Hier kann MT Aerospace wohl künftig auf Unterstützung des Freistaats hoffen, wie Ministerpräsident Markus Söder bei einer Betriebsversammlung betonte.

Der Betriebsrat hatte den Minister zu einem Treffen nach Augsburg eingeladen, um noch einmal auf das Problem mit der Ariane 6 für Raumfahrtunternehmen wie MT Aerospace hinzuweisen. In Augsburg sollen die Außenhaut und Treibstofftanks für die Rakete produziert werden. Weil deren Erststart nun aber seit fast drei Jahren immer wieder verschoben wird, gibt es für die Beschäftigten in Augsburg deutlich weniger Arbeit. Betriebsratsvorsitzender Markus Zerle sagt: "Wir verhungern ein Stück weit am ausgestreckten Arm." 2020 rutschte der Umsatz von 200 Millionen auf 110 Millionen ab und es wurde Personal abgebaut. Gleichzeitig suchten Belegschaft und Geschäftsführung nach neuen Betätigungsfeldern, um das Problem abzumildern.

Besuch von Markus Söder: MT Aerospace hofft auf Hilfe des Freistaats

Unter anderem will Unternehmens-Chef Hans Steininger das durch die Raumfahrt erworbene Wissen um die Wasserstofftechnologie auf andere Branchen übertragen und Firmen künftig über den Tank hinaus ganze Systeme anbieten. Hier komme die Politik ins Spiel. "Der Freistaat könnte unser erster Kunde sein", so Steininger. Schon jetzt würden erste Ideen erprobt, die das Land unterstützen könnte. Unter anderem will eine bayerische Schule CO₂-neutral werden und setzt dabei auf ein dezentrales und wasserstoffbasiertes Energiesystem. MT Aerospace begleitet diesen Weg. "Ich habe schon den Eindruck, dass Herr Söder uns hier ernsthaft unterstützen möchte. Jetzt geht es darum, wie wir das konkret umsetzen können", so Steininger. Söder selbst blieb bei seinem Auftritt in Augsburg noch vage. Bei MT Aerospace handle es sich um eine "tolle Firma" mit wichtigen Wasserstoffprojekten. Kooperationen würden sich anbieten.

MT-Aerospace-Chef Hans Steininger (Mitte) hatte Ministerpräsident Markus Söder (li.) zu Gast. Er kam auf Einladung des Betriebsratsvorsitzenden Markus Zerle (re.). Foto: Silvio Wyszengrad

Hans Steininger sieht für MT Aerospace aber nicht nur im Thema Wasserstoff Zukunft. "Wir wollen unsere bisher erworbene Expertise auch in anderen Bereichen der Verteidigungsindustrie einbringen." Von dem 100 Milliarden-Paket des Bundes sei noch fast nichts vergeben. Steininger appelliert daher an die Politik, auch kleinere Unternehmen bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. "Wir haben die entsprechende Entwicklungs- und Fertigungskompetenz". Aktuell baut MT Aerospace Teile für den Militärflieger A 400M.

Augsburger Luftfahrt-Unternehmen braucht erfolgreichen Start der Ariane 6

Trotz aller Bemühungen von MT Aerospace, neue Geschäftsfelder zu erschließen, hängt der Augsburger Luft- und Raumfahrt-Experte im Moment noch vom Erfolg der Ariane 6 ab. "Wenn der Start 2024 erneut nicht kommt, dann wird es schwierig", sagt Steininger. Dann brauche es ein groß angelegtes europaweites Krisenmanagement für die betroffenen Unternehmen. Stand heute gehe er aber davon aus, dass dieser Termin nun 2024 gehalten werde. Die Betätigung in neuen Geschäftsfeldern zeige ebenfalls erste Wirkung. Der Umsatz soll 2023 wieder auf über 140 Millionen Euro steigen. Die Personalentwicklung hänge dennoch von den weiteren Entwicklungen der Ariane 6 und den Zukunftsfeldern ab. Betriebsratsvorsitzender Markus Zerle blickt nach dem Treffen mit Markus Söder optimistisch in die Zukunft. "Er meinte, wenn wir die passenden Technologien haben, wird er uns unterstützen. Das ist doch was."