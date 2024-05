Augsburg

14:08 Uhr

Musi im Biergarten: Das bieten Parkhäusl und Kulperhütte im Sommer

Plus Die beiden Biergärten Parkhäusl und Kulperhütte gehen beim Musiksommer Hand in Hand. Für die Musiker sind die Auftritte stets ein Erlebnis. Das sagen die Wirtsleute.

Von Wolfgang Langner

Die Musik kommt und man sieht Thomas Konzmann an, dass sein Kontrabass nicht zu den Leichtgewichten gehört. Konzmann schwitzt schon ein wenig, wenn er sein Instrument durch die Menschenmenge an seinen Standort trägt. Im Parkhäusl nahe am Augsburger Zoo startet der traditionelle Musiksommer. Das Paradiso Quartett sorgt an diesem warmen Tag für Unterhaltung. Hobbymusiker Konzmann, der vor seiner Rente in Göggingen als Arzt praktizierte, freut sich auf den Auftritt seiner Combo. "Wir haben schon öfter hier gespielt und ich denke, dass Publikum mag uns, weil man uns ansieht, dass wir unseren Spaß haben", meint Konzmann. Er weiß aber auch, dass er und seine Musiker in der Regel nicht von allen so richtig wahr genommen werden. Die Leute wollen essen und trinken und sich unterhalten. "Das wissen wir und damit können wir auch leben", lacht er. Nicht anders sieht es zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Musiksommer" in der Kulperhütte an der Wertach aus. Die beiden beliebten Ausflugslokale kooperien.

Der Auftakt am 1. Mai war jedenfalls grandios: Bereits am Vormittag bilden sich vor der Essens- und Getränkeausgabe am Parkhäusl lange Schlangen. Wenn man Hunger oder Durst hat, ist Geduld eine Voraussetzung. Familien kommen mit Babys, Kindern, mit einer Unzahl an Lastenräder und natürlich mit Hunden. Singles sind an diesem Tag eher eine Seltenheit. Das Schild "Hunde bitte an die Leine nehmen" juckt nicht jeden. Ein paar Hunde erkunden auch ohne Herrchen das Terrain. Das Paradiso Quartett bekommt den ersten Applaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

