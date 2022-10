Polizei findet vermisste Heimbewohnerin nach Hubschrauber-Suche

Die groß angelegte Suchaktion nach einer vermissten 85-Jährigen in Augsburg-Pfersee hat Erfolg. Eine Polizei-Streife findet sie in der Nacht unversehrt auf.

Eine demente 85-Jährige, nach der am Montagabend mit einer groß angelegten Aktion gesucht wurde, ist unversehrt. Wie die Augsburger Polizei auf Anfrage mitteilt, fand sie eine Streife in der Nacht in der Straße Am Webereck und brachte sie zurück in ihr Seniorenheim in Pfersee.

Suchaktion mit Hubschrauber: Polizei findet vermisste 85-Jährige

Die Suchaktion war am Montag gegen 17 Uhr angelaufen, nachdem die Frau als vermisst gemeldet worden war. Abgesucht wurde unter anderem der Bereich Gollwitzersteg und Rosenaustadion, daran beteiligt war auch ein Hubschrauber. (AZ)