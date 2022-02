Augsburg

vor 31 Min.

Nach Randale: Wie Maskenverweigerer Polizei und Uniklinik beschäftigen

Plus Ein Betrunkener, der keine Maske tragen will, wird der Augsburger Uniklinik verwiesen und tickt aus. Es ist ein Fall, wie er derzeit häufiger vorkommt.

Von Max Kramer

Freitagabend, 18.15 Uhr - eine Zeit, zu der sich das Personal in der Notaufnahme auf den Wochenendbetrieb einstellt. Und so ist auch die Kopfverletzung, mit der diesmal ein 31-Jähriger ankommt, zunächst nichts Außergewöhnliches. Doch die Szenen, die folgen, fallen selbst für die krisenerprobten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Krankenhaus aus dem Rahmen. Der Mann, mit 2,5 Promille hochgradig betrunken, weigert sich auch auf mehrfache Aufforderung, eine Maske zu tragen. Als ihm deshalb der Zutritt verweigert wird, tickt er komplett aus. Er uriniert in den Eingangsbereich, reißt im Außenbereich drei Parkplatzschranken ab und beschädigt ein parkendes Auto. Der Sicherheitsdienst des Krankenhauses sieht sich gezwungen, die Polizei zu rufen. Die kommt und nimmt den Mann in Gewahrsam. Wie häufig sind Fälle wie dieser?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen