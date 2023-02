Augsburg

Neubau am Augsburger Flughafen soll Heimat von Lufttaxis werden

Mark Robert Henning ist Chef der Firma Autoflight, die am Standort Augsburg ein Lufttaxi entwickelt. Die Planungen für einen Neubau am Flughafen sind nahezu abgeschlossen.

Plus Die Firma Autoflight will am Flughafen ein Lufttaxi entwickeln. Geschäftsführer Mark Robert Henning erläutert, warum man auf den Standort Augsburg setzt.

Von Michael Hörmann

Augsburg ist ein Standort mit Tradition in der Luftfahrt, nun wird an einem neuen Kapitel geschrieben: Ein Lufttaxi soll entwickelt werden, das vor allem in Millionenstädten abheben könnte. Es hat vier Sitze, ein Pilot ist an Bord. Das in der Luftfahrt benötigte Kerosin spielt für den Antrieb der Maschine keine Rolle. Das Kleinflugzeug wird elektrisch angetrieben. Motor für das Projekt ist die in Augsburg ansässige Firma Autoflight, das in diesem Jahr mit einem Neubau am Flughafen beginnen möchte. Bis zu 150 Arbeitsplätze sollen entstehen, 30 sind es derzeit. "Wir setzen auf den Standort Augsburg", sagt Geschäftsführer Mark Robert Henning. Das Flugtaxi selbst allerdings ist für größere Städte als Augsburg gedacht.

