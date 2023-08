Augsburg

Neue Regeln für den Herbstplärrer: Besucher bekommen mehr Platz

So voll war es beim Osterplärrer an einzelnen Tagen. Künftig soll es für Besucher des Volksfestes mehr Platz geben.

Plus Der Augsburger Osterplärrer war so gut besucht, dass die Stadt nun strengere Regeln aufstellt. Dies gilt auch für eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen.

Von Michael Hörmann

Der Osterplärrer hatte ein "Problem": An einzelnen Tagen drängten sich (zu) viele Besucher auf dem Gelände, es gab teils fast kein Durchkommen mehr. Die großen Bierzelte waren an vielen Abenden komplett belegt, Besucher mussten abgewiesen werden oder länger warten. Dieser Zustrom von Gästen am Volksfest ist für Stadt, Schausteller und Polizei zu einer Herausforderung geworden. Deshalb gilt beim Augsburger Herbstplärrer ein überarbeitetes Sicherheitskonzept. Es wird zwar kein Besucher abgewiesen, manches ist jedoch ungewohnt. Die neuen Regelungen gelten auf dem Gelände und für eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen.

Der Augsburger Herbstplärrer startet am Freitag, 25. August, ab 16 Uhr. Um 18 Uhr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber das Volksfest mit dem Bieranstich im Schallerzelt dann offiziell eröffnen. Am Eröffungsabend findet auch das traditionelle Feuerwerk statt. Der Betrieb läuft bis 23.30 Uhr. An diesen Punkten hat sich gegenüber früher nichts geändert.

