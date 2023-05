Augsburg

Notschlafstelle für junge Menschen in Augsburg kann bald starten

In der Notschlafstelle in Augsburg-Oberhausen kommen künftig 14- bis 21-Jährige unter, die aktuell auf der Straße oder in prekären Wohnverhältnissen ohne Schutz leben.

Plus Für junge Menschen von 14 bis 21 Jahren gibt es zunächst drei Notschlafplätze. Dafür wird auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Polizei eingegangen.

Im Jugendhilfeausschuss hat es grünes Licht für Konzept und Kooperationsvereinbarung der Notschlafstelle für junge Menschen gegeben, die der Träger Condrobs an eine bestehende Einrichtung in Oberhausen andockt. In einem ersten Schritt werden dort drei Plätze eingerichtet. Anfang 2024 sollen zwei weitere Plätze für junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren bei einem anderen Träger folgen.

Condrobs zählt bayernweit über 70 Einrichtungen und Beschäftigungsprojekte. Eine davon befindet sich in der Neuhäuserstraße in Oberhausen. Dort gibt es derzeit neun Plätze für Jugendwohnen und sechs Inobhutnahmeplätze. Bald kommt die Notschlafstelle hinzu. Stefan Wenger, der unter anderem in Augsburg die Abteilung Sucht und Jugendhilfe leitet, berichtete im Ausschuss über das angedachte Konzept. Junge Menschen sollen dort Schutz, Sicherheit und Stabilisierung erfahren. Die Notschlafplätze werden in einem eigenen Trakt untergebracht.

