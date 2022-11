Mann springt von Dieselbrücke in die Wertach

Wegen eines Einsatzes von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und Sanitätern kam es in Oberhausen am Samstag zu Verkehrsbehinderungen.

Weil ein Mann von der Dieselbrücke im Stadtteil Oberhausen in die Wertach gesprungen ist, kam es am frühen Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten einen Mann gemeldet, der im Begriff sei, von der Brücke in die etwas zehn Meter tiefer liegende Wertach zu springen.

Einsatzkräfte retten den Mann aus der Wertach

Die Polizei versuchte noch, den 38-Jährigen von seinem Vorhaben abzubringen, was aber scheiterte. Der Mann sprang in den Fluss, der an dieser Stelle nur wenig Wasser führt. Der Mann konnte aus dem Fluss gezogen und ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter. An dem Einsatz waren Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und Sanitäter beteiligt.

Auch aufgrund von vielen Schaulustigen kam es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr. Der Einsatz dauerte bis gegen 16 Uhr. (att)