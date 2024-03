Pedelec-Fahrer übersieht Auto: Jugendlicher verletzt sich bei Unfall

Ein Unfall im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Ursache der Karambolage war offenbar die Unachtsamkeit eines 16-Jährigen.

Am vergangenen Montag ist es zu einem Unfall zwischen einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 23-jährigen Autofahrerin in der Eschenhofstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 16-Jährige in Richtung Süden unterwegs, die Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug von der Bleicherbreite in Richtung Kreuzung. "An der Kreuzung missachtete der 16-Jährige offenbar die Vorfahrt der Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß", so die Polizei. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (jaka)