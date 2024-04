Unfall an der Bärenwirt-Kreuzung: 19-Jähriger unter Cannabis-Einfluss?

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Ermittler gehen einem Verdacht nach - und suchen nach Zeugen.

An der Bärenwirt-Kreuzung der Kaltenhoferstraße zur Donauwörther Straße ist es am Sonntag zu einem Unfall zwischen einem 19-jährigen Fahrradfahrer und einem 54-jährigen Autofahrer gekommen. Der Polizei zufolge war der 19-Jährige gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kaltenhoferstraße in Richtung Osten unterwegs gewesen. "Auf Höhe der Donauwörther Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Autofahrer, der den Kreuzungsbereich querte", so die Polizie. Möglicherweise zeigte die Ampel des Fahrradfahrers zum Unfallzeitpunkt rot, heißt es von der Polizei. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Cannabis stand. Sie veranlassten daher eine Blutentnahme. "Der 19-jährige Fahrradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2000 Euro", heißt es von der Polizei weiter, die nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 19-jährigen Fahrradfahrer ermittelt und um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 bittet. (jaka)