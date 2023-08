Augsburg

07:23 Uhr

"Zustände am Oberhauser Bahnhof sind verheerend und erschreckend"

Plus Die Süchtigen sind umgezogen und sitzen jetzt bei Bob's Kiosk. Es gibt massive Beschwerden bei der Stadt Augsburg. Eine oft geäußerte Forderung wird bald umgesetzt.

Von Michael Hörmann

Hannelore Köppl lebt für ihren Stadtteil Oberhausen. Doch die derzeitige Situation am Oberhauser Bahnhof bezeichnet die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen als "verheerend und erschreckend". Hintergrund: Die Menschen aus der Süchtigenszene sind umgezogen und haben ihr Quartier nun am Kiosk von Bob's bezogen. Drogensüchtige und Alkoholiker rücken am belebten Platz damit noch stärker ins öffentliche Bewusstsein. Die Bürger in Oberhausen sind deshalb in Sorge. Bei der Stadt Augsburg weiß man um die Problematik, sagt Sprecher Stefan Sieber: "Der Zustand des Helmut-Haller-Platzes ist aktuell nicht befriedigend." Die Stadt sei sich ihrer Verantwortung aber bewusst: "Es gibt Handlungsbedarf."

Der Helmut-Haller-Platz gilt seit vielen Jahren als Treffpunkt der Süchtigenszene. Das Areal ist verkehrsgünstig gelegen, da es eine Tramhaltestelle gibt. Der Weg der Straßenbahn führt von dort aus weiter in Richtung Bezirkskrankenhaus, wo auch Süchtige betreut werden; es gibt eine Drogen-Tagesklinik. Eine weitere Einrichtung, um Süchtige direkt vor Ort in Oberhausen zu betreuen, ist der "BeTreff". Es handelt sich um einen Kontaktladen mit Beratung. Süchtige können sich hier an kalten Tagen aufwärmen, erlaubt ist auch, dass Abhängige im Laden ein Bier trinken dürfen.

