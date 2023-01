Augsburg

vor 14 Min.

Pandemie vorbei? Für die Stadt Augsburg ist Corona noch nicht erledigt

In der Hochphase der Corona-Pandemie informierte die Stadt regelmäßig über die Entwicklung.

Plus Weiterhin müssen sich städtische Beschäftigte mit der Pandemie befassen. Es ist jedoch kein Vergleich zur Hochphase von Corona. Wer macht aktuell was?

Von Michael Hörmann

Es gab Situationen, da konnte man den Eindruck gewinnen, die Corona-Pandemie bestimmte nahezu komplett die Arbeit der Augsburger Stadtverwaltung. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) widersprecht dem nicht: "Es bleibt festzuhalten, dass in der Hochphase der Pandemie neben Gesundheitsamt und Umweltreferat ein Großteil der städtischen Dienststellen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie befasst war." In dieser Zeit sei jeder zehnte Beschäftigte der Stadt mit dem Thema Corona dienstlich betraut. Allein im Gesundheitsamt waren im Februar 2022 insgesamt 326 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Aktuell sind es dort noch 66 Personen. Spielt Corona für die Stadt Augsburg inzwischen so gut wie keine Rolle mehr? Nein, sagen Pintsch und Gesundheitsamtsleiter Thomas Wibmer. Die Pandemie beeinflusse weiter das Tagesgeschäft.

