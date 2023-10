Augsburg

vor 16 Min.

Parkplätze am Augsburger Zoo sollen künftig etwas kosten

Plus Die Stadt will am Zoo Parkgebühren einführen, dafür könnte die Bus-Nutzung gratis werden. Anwohner fürchten mehr Park-Ausweichverkehr in Wohnstraßen.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt plant mittelfristig, das Parken am Augsburger Zoo und am Botanischen Garten kostenpflichtig zu machen. "Wir werden über kurz oder lang Parkgebühren einführen", so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) am Montagabend auf der Bürgerversammlung der Stadt. Im Zoo-Aufsichtsrat sei ein entsprechender Beschluss gefasst worden. Die Kostenpflichtigkeit werde man mit anderen Maßnahmen bündeln müssen, Ziel sei aber eine bessere Lenkung des Parkverkehrs. Wie berichtet eskaliert die Parkplatzsituation seit einigen Jahren vor allem im Frühjahr an sonnigen Wochenenden mit Rückstaus, überfüllten Parkplätzen und Parksuchverkehr in den Spickel-Wohnstraßen.

Zur Höhe der Parkgebühren gibt es noch keine Festlegungen, ebenso nicht zum Abrechnungssystem. Das Thema war vor vier Jahren schon einmal diskutiert worden, in der Vergangenheit hatte sich der Zoo gegen Parkgebühren gesperrt. Stattdessen wurde der Bau eines Parkdecks von der Sozialfraktion ins Spiel gebracht, um die Situation zu entzerren. Eine Mehrheit im Stadtrat fand sich dafür aber nicht. Ausgebaut wurde die Zahl der in der Vergangenheit sehr wenigen Radstellplätze, allerdings könnte diese durchaus noch besser angenommen werden, so Erben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen