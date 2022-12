Ärger im Bus eskaliert: 13-Jähriger erleidet Nasenbeinbruch

Ein 13-jähriger Junge ist in Augsburg in einem Bus von zwei jüngeren Schülern geärgert und verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Schüler sollen handgreiflich geworden sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 13-Jähriger war am Montag gegen 13.50 Uhr in Pfersee mit dem Bus unterwegs. Laut Polizei sei er dort bereits von zwei anderen Schülern geärgert worden. Das Trio stieg an der Haltestelle Bürgermeister-Bohl-Straße aus. Nachdem er die Straße überquert habe, sei der 13-Jährige dann unvermittelt von den beiden ihm Unbekannten angegangen und geschlagen worden, heißt es im Polizeibericht.

Dabei zog sich der Jugendliche, wie sich im Nachhinein herausstellte, offenbar einen Nasenbeinbruch zu, der ärztlich behandelt werden musste. Die beiden Täter sollen etwa zehn Jahre oder minimal älter sein. Eine nähere Beschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Allerdings könnten Zeugen die Auseinandersetzung im Bus mitbekommen haben. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323 2610. (ina)