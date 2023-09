Verkehrsteilnehmerin flüchtet nach Unfall

Eine Frau soll in Augsburg ein Auto beschädigt und sich danach vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Beschreibung der Frau liegt vor.

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag in der Hessenbachstraße gekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte eine bislang unbekannte Frau gegen 20.45 Uhr das Auto eines 54-Jährigen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Kleingartenanlagen. Die Verursacherin flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die bislang unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden: Sie soll etwa 25 Jahre alt sein und mittellange, dunkelblonde oder braune Haare haben. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2610 Hinweise entgegen. (jaka)