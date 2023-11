Polizei nimmt Bürgermeister einer rumänischen Großstadt in Augsburg fest

Die Flucht eines rumänischen Bürgermeisters endet am Dienstagabend in Augsburg. Es ist das Ergebnis einer großangelegten Aktion. Was ihm vorgeworfen wird.

Der Bürgermeister der rumänischen Großstadt Baia Mare ist am Dienstagabend in Augsburg festgenommen worden. Entsprechende Medienberichte aus Rumänien bestätigt die zuständige Generalstaatsanwaltschaft München auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach hatten rumänische Behörden den Mann bereits Ende vergangener Woche zur Festnahme ausgeschrieben. Am Montag habe die Generalstaatsanwaltschaft München dann die Nachricht erhalten, dass sich der Verfolgte im Großraum München aufhalten solle. Sie habe daraufhin "Observationsmaßnahmen und eine Überwachung der Telekommunikation veranlasst". Dadurch habe man den Aufenthaltsort des Mannes am Dienstag ermitteln und ihn um etwa 18.30 Uhr in Augsburg festnehmen können.

Polizei nimmt Bürgermeister der rumänischen Stadt Baia Mare fest

Nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft war der 45-Jährige erst vor Kurzem in Rumänien wegen Bestechlichkeit beziehungsweise Vorteilsnahme zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Wie verschiedene rumänischen Medien berichten, soll er am Morgen des vergangenen Freitags, also des Tags seiner Verurteilung, mit Ausweispapieren eines Verwandten Richtung Ungarn geflohen sein, angeblich mithilfe einer Tante. Am Augsburger Hauptbahnhof sollen beide dann am Dienstagabend versucht haben, das Auto zu wechseln. Dabei habe die Polizei den Mann festgenommen. Bilder, die in sozialen Medien in Umlauf gerieten, zeigten den Mann nach seiner Festnahme am Bahnhof, offenbar blutverschmiert.

Am Mittwoch wurde der Mann dem Ermittlungsrichter des Augsburger Amtsgerichts vorgeführt. Anschließend, hieß es vonseiten der Generalstaatsanwaltschaft München, werde man beim zuständigen Oberlandesgericht München eine Entscheidung über die Auslieferung des Verfolgten herbeiführen. Wie lange das Auslieferungsverfahren andauern werde, könne derzeit nicht beurteilt werden. Dies hänge insbesondere davon ab, ob sich der Mann mit der sogenannten "vereinfachten Auslieferung" einverstanden erkläre. Dadurch müsste das förmliche, meist länger andauernde Auslieferungsverfahren nicht in Kraft treten.

Nach Urteil: Am Augsburger Hauptbahnhof endet die Flucht

Die Stadt Baia Mare liegt im Nordwesten Rumäniens und hat etwas mehr als 100.000 Einwohner. Im Land hat die Flucht des Bürgermeisters viel Aufsehen erregt, Medienberichten zufolge wurden wegen des Vorfalls verschiedene Polizeifunktionäre entlassen. Der rumänische Innenminister bedankte sich bei den bayerischen und internationalen Behörden für die Zusammenarbeit.