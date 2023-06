Polizei schützt betrunkenen Autofahrer vor einem Parkmanöver

Das Fahrzeug blockierte die Zufahrt einer Tiefgarage in Pfersee. Der Halter des Autos war betrunken, die Polizei schritt ein.

Die Polizei sprang ein, um einem Mann den Führerschein in Augsburg zu retten. Am Sonntag verhinderte eine Polizeistreife eine Trunkenheitsfahrt in der Reichensteinstraße in Pfersee.

Gegen 9 Uhr wurde die Polizei über einen verkehrsbehindernd parkenden Pkw in einer Tiefgaragenausfahrt informiert. Die Beamten machten den 58-jährigen Pkw-Besitzer ausfindig, um den Pkw korrekt zu parken.

Wie sich aber vor Fahrtantritt herausstellte, war der Mann mit knapp 0,8 Promille alkoholisiert. Die Beamten ließen den Mann seinen Pkw nicht selbstständig umparken. Mit seinem Einverständnis übernahm die Aufgabe ein Beamter. Die Tiefgaragenausfahrt konnte so wieder problemlos befahren werden, heißt es. (möh)