Polizei und Feuerwehr demonstrieren Rettungseinsatz auf Rathausplatz

Beim Sicherheitstag auf dem Rathausplatz präsentieren sich Polizei, Berufsfeuerwehr und Rettungsorganisationen. Die Besucher haben Fragen.

Die Einsatzkräfte auf dem Augsburger Rathausplatz schwitzen am Samstag bei über 30 Grad in ihren Ausrüstungen. Die Temperaturen sind real, das Unfallszenario zum Glück nicht. Der Mann in dem demolierten Auto ist nur vermeintlich verletzt. Vor vielen Zuschauern hinter der Polizeiabsperrung demonstrieren Einsatzkräfte, wie sie bei so einem Unfall vorgehen. Der Augsburger Sicherheitstag, bei dem sich Polizei, Berufsfeuerwehr, Ordnungsdienst, aber auch Rettungsorgansiationen der Öffentlichkeit im Zentrum der Stadt präsentieren, lockt vor allem Familien mit Kindern an. Bei den Besuchern ist ein zukünftiger Helfer der Star.

Semra Altin kniet am Stand der Malteser, beugt sich über den Torso einer Gummipuppe und übt mit den Händen eine Herzdruckmassage. Ihr Ehemann und die Kindern schauen gebannt zu. "Ich habe das zuletzt im Rahmen meines Führerscheins gemacht", meint die 43 Jahre alte Mutter. Sie hat viele Fragen an Malteser-Mitarbeiterin Susanne Kragler. Etwa, was sie machen müsse, wenn eines ihrer Kinder einen Gegenstand verschlucke und zu ersticken drohe. "Ich habe drei Kinder, da weiß man nie, was als nächstes passieren kann", sagt Altin, die den Erklärungen Kraglers aufmerksam zuhört. Genau dafür ist der Sicherheitstag der Stadt Augsburg gedacht. Die Besucher sollen praktische Tipps für den Alltag erfahren, aber auch die Arbeit der Helferinnen und Helfer kennen und verstehen lernen. Verena Kohnle von der Rettungshundestaffel der DLRG ist begeistert, dass die Staffel ihre Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren könne.

Sicherheitstag auf Augsburger Rathausplatz hat vierbeinigen Star

"Denn wir arbeiten sonst eher im Verborgenen. Meist sind wir mit den Hunden in den Wäldern und Feldern fernab der Öffentlichkeit unterwegs." Sei es für die regelmäßigen Übungen oder tatsächlich in Notfällen, in denen nach vermissten Menschen gesucht wird. Die Rettungshundestaffel hat beim Sicherheitstag ihr jüngstes Mitglied dabei. Die erst neun Wochen alte Hündin Hexe wird den Besucherinnen und Besuchern aber nur vereinzelt gezeigt. Der Welpe, der an diesem Tag der Star ist, muss zwischendurch zur Ruhe kommen. Der Australian Cattle Dog beginnt in diesen Tagen bereits sein erstes Training. Die Ausbildung zum Rettungshund, erklärt Kohnle, dauere zwei bis drei Jahre. Auch an den anderen Ständen herrscht reges Interesse. Wie an dem des städtischen Büros für kommunale Prävention.

Die Leiterin der DLRG-Rettungshundestaffel Verena Kohnle trägt den Welpen "Hexe" auf dem Arm. Foto: Annette Zoepf

Dort können Interessierte auf einem Fragebogen etwa angeben, welche Orte ihre Lieblingsorte in Augsburg sind, welche sie als problematisch betrachten und was sie sich von der Stadt wünschen. Bei den Lieblingsorten schneiden Rathausplatz, Stadtmarkt, Annastraße und die Parks gut ab, erklärt eine Mitarbeiterin. Bei den herausforderndsten Orten würde häufig der Helmut-Haller-Platz genannt. Und bei den Wünschen? Da würde mitunter "mehrere Parkplätze" angegeben.