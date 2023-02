Radfahrer fährt frontal in Auto und haut ab

Ein Radfahrer hat in der Augsburger Innenstadt nach einem Unfall offenbar Fahrerflucht begangen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag gegen 9.45 Uhr in der Alpenstraße/Ecke Singerstraße in Augsburg gekommen. Laut Polizei fuhr ein Fahrradfahrer die Singerstraße entlang, bog dann nach links in die Alpenstraße ab und prallte dabei frontal in ein geparktes Auto.

Danach entfernte sich der Radfahrer in eine unbekannte Richtung. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und informierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein blaues Retro-Rennrad mit neongelbem Lenker gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrradfahrer machen können, sich unter der 0821/323-2110 zu melden. (ina)