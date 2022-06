Rathausplatz: Aufbauarbeiten für Lange Kunstnacht laufen

Der Fuggerpavillon ist am Freitagvormittag nahezu verschwunden. Nun laufen am Rathausplatz die Aufbauten der Bühne für die Lange Kunstnacht am Samstag.

Baustelle Rathausplatz in Augsburg: So sieht es am Freitagvormittag aus. Es ist laut, weil gehämmert wird. Auf einem nach wie vor abgetrennten Bereich werden die Reste des Fuggerpavillons abgebaut. Die Arbeiten sollen am Freitag beendet sein. Unterdessen hat der Aufbau für die Bühne begonnen, die am Samstag für die Lange Kunstnacht benötigt wird.

Wie berichtet, war der Holzpavillon mehrere Wochen lang am Rathausplatz gestanden. Er war Schauplatz für die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der Fuggerei. Das Jubiläum war zwar im Vorjahr, doch wegen Corona wurde die mehrwöchige Feier ins Jahr 2022 verschoben. Der Pavillon aus Holz wird jetzt in Einzelteilen gelagert. Er wird künftig in der niederländischen Stadt Groningen stehen.

Am Samstag ist die Lange Kunstnacht in Augsburg

Das Programm am Rathausplatz geht weiter. Am Samstag ist die Lange Kunstnacht mit zahlreichen Veranstaltungsorten in Augsburg. Eingebunden ist auch der Rathausplatz. Es gibt fast 50 Spielorte mit 200 Programmpunkten.