Augsburg

17:00 Uhr

Rein ins kalte Vergnügen: Was die Eisschwimmer im Gögginger Luftbad antreibt

Plus Eine kleine Gruppe von Sportlern trifft sich regelmäßig am Wertachkanal in Augsburg zum Eisbaden. Die Motive für den Kältekick sind so unterschiedlich wie die Menschen.

Von Fridtjof Atterdal

Im Sommer hat der Kanal am Luftbad im Augsburger Stadtteil Göggingen schon mal 20 Grad Wassertemperatur. Jetzt zeigt das digitale Brotbackthermometer, das Christiane ins Wasser hält, 7,1 Grad. "Wir hatten auch schon 2,2 Grad", sagt ihre Freundin Sabine und lässt sich ins Wasser gleiten. Vier Frauen haben sich den ganzen Winter über zum Schwimmen im Wertachkanal getroffen. Und sind damit nicht alleine. Am Luftbad hat sich eine kleine Szene von Eisschwimmern etabliert, die aus unterschiedlichen Motiven den Kick im eiskalten Wasser suchen.

Die Haut am Nacken und an den Oberarmen scheint sich zusammenzuziehen, die Füße beginnen taub zu werden. Dafür ist der Kopf klar wie nie und in der Brust breitet sich ein Hochgefühl aus. Wenige Meter entfernt schwimmt Winnie mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Der Gesichtsausdruck scheint zum Eisbaden zu gehören - rundum sieht man trotz der Kälte zufriedene oder glückliche Gesichter. "Ich gehe jeden Tag in den Kanal", sagt Winnie, der zu den spätberufenen Eisbadern gehört. Erst seit Januar ist er dabei, doch ihn hat die Begeisterung gepackt. "Wenn man sich überwinden kann, ins eiskalte Wasser zu gehen, kann man auch sonst im Leben vieles schaffen", ist seine Erfahrung. Das Bad macht ihn nicht nur glücklich, sondern auch selbstbewusster.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen