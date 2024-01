Schnee und Eis sorgen für Verkehrsbehinderungen in Augsburg

Auf der Straßenbahnlinie 1 gibt es einen technischen Defekt. Am Nachmittag kommen die protestierenden Bauern. Polizei rät Autofahrern zu vorsichtiger Fahrweise.

Auf Straßen und Gehwegen im Stadtgebiet Augsburg ist es seit Montagmorgen teils sehr glatt, dies sorgt für Behinderungen im Verkehr. Die Polizei rät Autofahrern zu einer vorsichtigen Fahrweise. Ein paar Probleme haben auch die Stadtwerke Augsburg im Nahverkehr. Gegen 8.30 Uhr gab es auf der Straßenbahnlinie 1 einen technischen Defekt. Am Nachmittag könnte es zu massiven Behinderungen kommen. Die protestierenden Bauern werden im Stadtgebiet erwartet.

Bauern-Proteste am Nachmittag in Augsburg

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagte auf Anfrage: "Das winterliche Wetter machte sich zunächst im Nahverkehr wenig bemerkbar." Die Verspätungen auf der Tramlinie 1 wurden wahrscheinlich durch einen Gleisbruch ausgelöst. Drei Mitarbeiter der Stadtwerke rückten aus, um den Schaden am Gleis zu beheben. Schauplatz war nahe der Kirche St. Jakob in der Jakobervorstadt.

Laut Fergg sollten sich Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Augsburg ab Montagnachmittag auf weitere Behinderungen einstellen. Die protestierden Bauern haben angekündigt, auch in die Stadt zu kommen.

Die städtischen Räumfahrzeuge waren am Montag im Einsatz. Begonnen hatte der Schneefall am Sonntagabend. Die Aufgaben sind klar verteilt. Zum Winterdienst zählen alle wetterbedingten Streu- und Räumeinsätze. Gestreut und geräumt wird vorrangig dort, wo mit hohen Unfallrisiken gerechnet werden muss. Dazu zählen wichtige Verkehrsstraßen mit gefährlichen Stellen und Fußgängerüberwege. Der Winterdienst ist in der Regel an Werktagen von 4 Uhr bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 5 bis 20 Uhr im Einsatz. Mehr als 200 Einsatzkräfte und rund 70 Fahrzeuge stehen in der Summe zur Verfügung. Die Fahrzeugflotte umfasst große Räumfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge für Geh- und Radwege sowie Fahrzeuge von Privatunternehmen.

Lesen Sie dazu auch