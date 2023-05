Augsburg

06:00 Uhr

Schummeln mit ChatGPT: So wappnen sich Augsburgs Hochschulen

Plus Schüler und Studierende machen sich mit künstlicher Intelligenz das Leben leichter. Aber wie schwer ist Betrug zu entdecken? So geht man in Augsburg damit um.

Von Eva Maria Knab

Tom ist Gymnasiast in Augsburg. Er hat schon ausprobiert, wie er sich das Leben in der Schule mit ChatGPT leichter machen kann. "Ich benutze den Chatbot, wenn ich keine Lust habe, Hausaufgaben zu machen", erzählt der 18-Jährige (Name geändert). Am besten funktioniert die Hausaufgabenerledigung mittels künstlicher Intelligenz nach seinen Erfahrungen in Fächern wie Deutsch oder Fremdsprachen. In einem Fall wäre er aber beinahe erwischt worden.

Seit Ende November ist die Gratis-Software im Internet zugänglich. Seitdem wird über Chancen und Risiken diskutiert, die mit ihr verbundenen sind. ChatGPT formuliert beispielsweise blitzschnell Aufsätze und Referate, das Ergebnis wirkt wie von Menschen geschrieben. Deshalb dreht sich eine Debatte darum, ob man mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) leichter schummeln kann, um bessere Noten zu bekommen. Es gibt Bücher mit Titeln wie "Schummeln mit ChatGPT". Sie richten sich an Schülerinnen und Schüler oder Studierende. In Deutschland wurden bereits erste Verdachtsfälle für KI-basierten Unterschleif bekannt. Wie ist die Situation an Hochschulen in Augsburg?

