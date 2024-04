Schwäbischer Handelschef zu Karstadt-Aus: "Szenario Leerstand wäre fatal"

Plus Das Karstadt-Aus hat Andreas Gärtner vom Handelsverband Schwaben überrascht. Er spricht über Auswirkungen auf Augsburg – und Perspektiven der Mitarbeiter.

Herr Gärtner, die Nachricht, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof im August geschlossen werden soll, kam für viele überraschend. Auch für Sie?



Andreas Gärtner: Ja, und ich kann die Entscheidung auch nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Stadtgröße und Einzugsgebiet von Augsburg sind interessant, die Rahmenbedingungen gut. Diese Entscheidung ist sehr hart – vor allem für die Mitarbeiter, aber auch für Stadt und Handel in Augsburg. Ganz aufgeben darf man die Hoffnung nicht, alle Gespräche zu diesem Thema sind wahrscheinlich noch nicht geführt. Aber man muss auch realistisch sein.

Ist ein solches Ende mit Schrecken nicht besser als ein Schrecken ohne Ende? Das Modell Warenhaus steht schon länger auf dem Prüfstand, finanzielle Nöte prägen die Branche seit Jahren.



Gärtner: Fakt ist: Der extreme Frequenzbringer aus dem Umland, wie es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, ist Galeria schon länger nicht mehr. Aber natürlich ist das Haus nach wie vor ein sehr wichtiger Faktor für die Innenstadt, gerade in dieser exponierten Lage.