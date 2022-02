Augsburg

Ein neuer Träger? So soll es mit dem "Skandalheim" Ebnerstraße weitergehen

86 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Ebnerstraße wurden in der vergangenen Woche verlegt. Nun müssen Fragen geklärt werden, wie der Träger weiter fortfahren will und was mit der Immobilie passiert.

Plus Augsburgs Sozialreferent nimmt den Betreiber des Seniorenheims Ebnerstraße in die Pflicht. Er solle mitteilen, wie es weitergeht. Daneben gibt es weitere Fragen zu klären.

Von Miriam Zissler

Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) hatte am Montag einen Termin nach dem anderen. Einige davon drehten sich um das geschlossene Seniorenheim in der Ebnerstraße, es gab unter anderem auch einen Runden Tisch der Träger der Augsburger Altenheime. Wie der Träger des Oberhauser Heims nun weiter fortfahren will und was mit der Immobilie passiert, sind nur einige der Fragen, die die Stadt aktuell umtreiben. Antworten gibt es noch nicht allzu viele. Doch der Augsburger Sozialreferent hat einen Plan.

