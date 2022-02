Augsburg

Siedlung Centerville-Nord wird abgerissen und weicht 1100 neuen Wohnungen

Plus Die Wohnbaugruppe will die Siedlung Centerville-Nord abreißen und zusammen mit der "Weltwiese" neu bebauen. Es wird das größte Einzelprojekt der kommenden Jahre.

Von Stefan Krog

In Nachbarschaft zum Reese-Areal in Kriegshaber sollen in den kommenden Jahren 1100 Neubauwohnungen und -Apartments entstehen. Dazu ist geplant, das ehemalige US-Quartier Centerville-Nord rund um die Carl-Schurz-Straße (Kriegshaber) nach und nach abzureißen und zu erneuern. Außerdem soll dort die sogenannte Weltwiese - ein früheres Baseballfeld der US-Amerikaner - bebaut werden. Die künftige Zahl der Wohnungen entspricht in etwa einer Verdreifachung des aktuellen Wohnungsbestandes. Mit 1100 Wohnungen handelt es sich um das größte Vorhaben im Wohnungsbau, das in den kommenden Jahren kommen wird.

