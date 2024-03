Kabarettist Silvano Tuiach vermisst "seine" Parkbank im Osterfeldpark

Vor fast einem Jahr hat die Stadt eine Bank entfernt. Der glaubt an einen Schildbürgerstreich und hofft, dass "seine" Sitzgelegenheit bald wieder aufgestellt wird.

Der Kabarettist Silvano Tuiach ist begeisterter Radfahrer. Wann immer er kann, nimmt der Kabarettist sein Fahrrad und radelt die Strecke von seiner Wohnung in Neusäß in die Augsburger Innenstadt. Derzeit ist ihm die Radtour verleidet. Hat doch die Stadt seine Lieblingsparkbank im Osterfeldpark abgeschraubt. Nur noch die Betonfüße stehen da - und die sind als Sitzgelegenheit eindeutig ungeeignet, wie Tuiach findet. Die Bank ist optimal positioniert, dass der 74-Jährige dort eine kurze Rast einlegen kann, bevor er wieder aufs Rad steigt und den zweiten Teil der Tour in Angriff nimmt. Und jetzt ist sie verschwunden.

"Ich finde das eindeutig einen Schildbürgerstreich", ereifert sich der Kabarettist. Am 15. Mai letzten Jahres war die Bank noch da - und am 16. Mai war sie abgeschraubt. Und ist seitdem nicht wieder aufgestellt worden. "Lassen Sie sich ja nicht von der Stadt erzählen, die Bank wäre marode gewesen - da hat kein Holzsplitter gefehlt", betont er. Und auch Vandalismus, wie er gerne angeführt werde, könne bei seiner Bank nicht die Ursache für die Entfernung gewesen sein. Zwar spielten in der Nähe immer mal wieder ein paar Jugendliche Basketball. "Aber das sind ganz ordentliche junge Leute und haben der Bank sicher keinen Schaden zugefügt", ist Tuiach überzeugt. Nicht nur er vermisse die Bank schmerzlich - auch etliche Rentner, die er sonst bei seinen Radtouren zu einem kleinen Plausch auf der Parkbank trifft, hätten ihre Verwunderung kund getan, wo das Sitzmöbel wohl abgeblieben sei.

Im Osterfeldpark in Augsburg gibt es 17 Parkbänke

Die Stadt reagiert auf den Ärger des Kabarettisten eher verständnislos. "Der Osterfeldpark ist ein großer Spielpark. Dort sind in der Regel 17 einzeln stehende Parkbänke aufgestellt, die jeweils zu zwei bis drei Bänken gruppiert sind. Ferner gibt es mehrere Sitzsteine und eine halbkreisförmige Sitzmöglichkeit mit mehreren Sitzplätzen aus Metall", lässt das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) wissen. Von den 17 einzelnen Bänke stünden zwölf immer noch an Ort und Stelle.

Die Stadt sagt: "Die fehlenden fünf Bänke wurden abgebaut, weil sie altersbedingte oder durch Vandalismus verursachte Schäden aufwiesen. Bis zum Beginn der Hauptnutzungszeit im April werden die fehlenden Bänke zum Teil wieder ersetzt", so das AGNF weiter.