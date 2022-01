Augsburg

18:30 Uhr

So angeschlagen ist die Augsburger Innenstadt durch Corona

Die Augsburger Innenstadt leidet unter einem massiven Rückgang an Kundinnen und Kunden. Das Foto entstand am Montag zur Mittagszeit in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Plus Seit 2019 werden Passanten in der Bürgermeister-Fischer-Straße auf elektronischem Weg erfasst. Ein Zahlenvergleich dokumentiert den eklatanten Abwärtstrend.

Von Michael Hörmann

Wer in der Bürgermeister-Fischer-Straße, einer der beliebtesten Einkaufsstraßen in Augsburg, unterwegs ist, wird auf elektronischem Weg per Scanner erfasst. Das Unternehmen Hystreet hält so fest, wie viele Menschen sich vor Ort aufhalten. Die Zahlen sollen Politikern und Händlern Aufschluss darüber geben, wie stark frequentiert der Straßenzug ist. Dass die Corona-Pandemie das Besucheraufkommen in allen deutschen Innenstädten stark reduziert, ist keine Überraschung, dies gilt auch für Augsburg. Das Ausmaß des Abwärtstrends ist jedoch eklatant. Im Jahr 2021 waren es in Augsburg noch einmal deutlich weniger Passanten als in den beiden Jahren zuvor.

