Schweres Unglück am Hauptbahnhof: Wie es den Zug-Kletterern inzwischen geht

Schlimm was passiert ist und gute Besserung den Verletzten.



Als effektivste Maßnahmen, so etwas künftig zu verhindern, sehe ich in mehr Physikunterricht an unseren Schulen (bei Hochspannungsexperimenten sieht man sehr gut, dass auch Luft zum elektrischen Leiter werden kann) sowie in der Pressearbeit über dieses Vorkommnis.

Antworten Melden