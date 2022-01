So helfen Spenden Menschen in Augsburg in vielen Lebenslagen

Markisen fürs Hospiz, Geld für die Augsburger Tafel und das Projekt Lesepaten sowie Hilfe für Kinder, die einen Angehörigen verloren haben - all das wird durch Spenden ermöglicht.

Die Spendenbereitschaft hält an. Nachfolgend berichten wir über wohltätige Aktionen und gute Taten.

Stadtsparkasse: "Wir verdoppeln wieder Ihre Spende!" So lautete der Aufruf für die siebte Weihnachtsspendenaktion der Haus-der-Stifter-Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg. Fast 60.000 Euro gingen ein. "Dieses Mal konnten zehn Projekte von der ungebrochenen Spendenbereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger und der Verdoppelungsspende der Stadtsparkasse Augsburg von 15.000 Euro profitieren", so Cornelia Kollmer, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftergemeinschaft. Es werde effektiv vor Ort geholfen, denn das Geld bleibe heuer ausschließlich in der Region. Gefördert wurden unter anderem die Feuerwehrerlebniswelt, das Schimpansenhaus im Zoo, ein Stallgebäude in der youfarm in Pfersee, das Projekt Lesepaten, die Tafel Augsburg und das Diakonische Werk für die Beratung und Unterstützung von neu angekommenen Geflüchteten.

Ein Zuschuss der Glücksspirale ermöglichte dem St.-Vinzenz-Hospiz die Installation von Markisen. Foto: St.-Vinzenz-Hospiz

Glücksspirale: Ein schattiges Plätzchen auf der Terrasse – das haben in der warmen Jahreszeit nun auch die Gäste des St.-Vinzenz-Hospizes in Oberhausen. Neue Markisen spenden an jeder Terrasse der 16 barrierefreien Zimmer Sonnenschutz und mehr Privatsphäre dank des integrierten Senkrecht-Volants. Durch den Zuschuss der Soziallotterie Glücksspirale in Höhe von 30.227 Euro war diese Investition möglich. Die Haupt- und Ehrenamtlichen des Hospizes begleiten, unterstützen und pflegen Menschen in ihrer letzten Lebensphase.

Lions Clubs Augsburg-Elias Holl: Mit einem Teil des Erlöses aus seiner Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen haben Mitglieder des Clubs eine Spende in Höhe von 10.000 Euro für den Aufbau der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung an den Förderverein des Palliativzentrums am Uniklinikum Augsburg übergeben. Die Begleitung richtet sich in erster Linie an minderjährige Angehörige von Patientinnen und Patienten, die auf den Palliativstationen aufgenommen wurden oder vom Palliativdienst betreut werden. Darüber hinaus steht dieses Angebot allen Kinder und Jugendlichen offen, die einen Angehörigen durch Tod verloren haben.

Der Lions Club Augsburg Elias-Holl (von links Gert Richter, Präsident, Cornelie Elsässer, Dr. Achim Zimmermann) übergibt die Spende an die Leitung des Palliativzentrums am Universitätsklinikum Augsburg (Dr. Christoph Aulmann, Dr. Irmtraud Hainsch-Müller mit Hans Jenuwein, Vorsitzender Förderverein, und Barbara Waibl, Leitung Trauergruppe). Foto: LC Augsburg Elias-holl

Diverse Spender: Auch dieses Jahr dachten die Spender an die Weihnachtswünsche der Mädchen und Jungen im Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg (EvKi). Der Verein Kinderweihnachtswunsch erfüllte die persönlichen Wünsche der Kinder aller stationären Gruppen im EvKi und legte zusätzlich für die jeweilige Wohngruppe noch Gutscheine für einen gemeinsamen Besuch im Kletterwald oder im Erlebnis-Schwimmbad dazu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft packten eine Vielzahl an Päckchen passend zu den Wunschzetteln der Kinder in den EvKi-Wohngruppen, die am Weihnachtsbaum der Firma hingen. Eine ganze Flotte von gut 150 Papier-Wohnmobilen gefüllt mit Schokolade schickte die Dethleffs Family Stiftung Isny ins Deffnerhaus. (bau, AZ)

