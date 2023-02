Augsburg

So kommt die abgespeckte Verbraucherschau afa an

In der Halle 1 war am Samstagmittag jede Menge los. Die afa ist in diesem Jahr erstmals mit den Immobilientagen kombiniert. Hinzu kommt die E-Auto-Messe Volt.

Plus Tausende Besucher strömen am Samstag ins Messezentrum in Augsburg. Mancher afa-Stammgast ist enttäuscht. Das sagt der Veranstalter.

Von Michael Hörmann

Tag zwei der Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa: Am Samstag strömen Tausende Besucher ins Messezentrum. In den Hallen ist mittags jede Menge los. Im Eingangsbereich bilden sich an den Kassen teils längere Schlangen. Das kennt man aus früheren Jahren. Im Jahr 2023 ist aber vieles anders: Die afa ist deutlich abgespeckt worden. Stattdessen wird die Verbraucherschau erstmals mit den Augsburger Immobilientagen kombiniert. Hinzu kommt die E-Auto-Messe Volt. Zehn Euro kostet der reguläre Eintritt für das Dreierpaket. Für manchen Stammgast der afa ist die Verbraucherschau dieses Mal eine Enttäuschung. Man habe sich mehr erwartet, ist nicht nur einmal zu hören. Der Veranstalter der afa verweist auf das neue Konzept.

