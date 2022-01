Spritztour mit Folgen: 17-Jähriger fährt mit fremdem Auto in Gartenzaun

Der Jugendliche hatte den Schlüssel an sich genommen, doch das war nicht sein einziges Delikt.

Man sollte seinen Autoschlüssel nicht jedem geben: Ein 17-Jähriger verursachte in der Nacht auf Sonntag einen Unfall mit einem fremden Auto. Er hatte den Schlüssel des Toyota an sich genommen, um eine Spritztour zu unternehmen. Die allerdings blieb nicht ohne Folgen.

Eine Zeugin meldete sich gegen 2 Uhr nachts bei der Polizei, um mitzuteilen, dass soeben ein Pkw Toyota in einen Zaun im Willi-Willadt-Weg in der Firnhaberau gefahren sei. Beim Eintreffen der Streife war der Pkw nicht mehr vor Ort. Die Anruferin teilte jedoch mit, dass das Fahrzeug zunächst immer wieder mit höher werdendem Tempo die Straße rauf und runter und schließlich durch einen Zaun in einen Garten gefahren sei.

Das Auto wurde gefunden, der Fahrer zunächst nicht

Wenig später konnte die Polizei das vermeintliche Unfallfahrzeug ausfindig machen, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Auch der Fahrzeughalter war nicht zu erreichen, wenig später jedoch sein 20-jähriger Sohn, der laut Polizei angab, der Fahrer des Wagens zu sein, sich allerdings zum Unfallzeitpunkt bei einer Freundin befunden zu haben.

Schließlich stellte sich heraus, dass ein 17-jähriger Bekannter die Schlüssel des Toyota an sich genommen hatte und bei einer Spritztour den Unfall verursacht hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von knapp 0,5 Promille, anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 17-Jährige wurde seinen Eltern übergeben, ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und weiterer Delikte. (nip)