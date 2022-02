Augsburg

Stadt Augsburg lässt das Seniorenheim Ebnerstraße komplett räumen

Am Freitag fuhren Rettungsdienste weitere Bewohner des Augsburger Seniorenheims Ebnerstraße in andere Pflegeeinrichtungen.

Plus Die Heimaufsicht beschließt die Verlegung aller Menschen aus dem Augsburger Skandalheim, weil die Notbetreuung dort nicht sichergestellt werden konnte.

Von Andrea Baumann

Am Mittwoch und Donnerstag wurden mit Hilfe verschiedener Rettungsdienste insgesamt 34 alten Menschen aus dem Seniorenheim Ebnerstraße geholt und in andere Pflegeeinrichtungen gebracht. Am Freitag wiederholen sich nun die Vorgänge. Ursprünglich wollte man den Betrieb mit den verbliebenen Senioren zumindest noch zwei Tage in der Oberhauser Einrichtung aufrechterhalten - auch mit Hilfe von Pflegekräften der städtischen Altenhilfe.

