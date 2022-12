Augsburg

vor 48 Min.

Stadt legt Verbotszonen fest: Wo an Silvester geböllert werden darf

An Silvester 2022/2023 wird in Augsburg kein allgemeines Böllerverbot mehr gelten. Allerdings hat die Stadt in der Innenstadt Verbotszonen festgelegt.

Plus Nachdem es in den vergangenen Silvester-Nächten in Augsburg ruhig blieb, ist Böllern zum Jahreswechsel 2022/2023 wieder erlaubt. Allerdings nicht überall.

Von Max Kramer

In den vergangenen beiden Jahren verliefen neben den Weihnachtsabenden auch die Silvesternächte recht besinnlich und ruhig. Grund war ein bundesweites, generelles Böllerverbot wegen der Corona-Pandemie. Es ging dabei insbesondere darum, Menschenansammlungen zu vermeiden und die überlasteten Krankenhäuser vor unnötigen Einsätzen zu schützen. Stark belastet sind die Kliniken immer noch, das allgemeine Böllerverbot gehört aber der Vergangenheit an. Was Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) bereits Anfang November angekündigt hatte, ist nun konkret: In Augsburg knallt's wieder - allerdings nicht überall.

