Stadt weitet Außengastro-Zeiten in Augsburger Innenstadt aus

In Teilen der Innenstadt darf am Wochenende bis 1 Uhr nachts bewirtet werden. Die Regelung aus Corona-Zeiten habe sich bewährt, so die Stadt Augsburg.

Die Stadt wird die Außenbewirtungszeiten in der Augsburger Innenstadt - wie bereits in den Corona-Sommern - auch in diesem Sommer (Anfang Juni bis Ende August) ausweiten. In der Nacht auf Freitag, Samstag und Sonntag sowie vor Feiertagen soll es in Teilen der Innenstadt möglich sein, bis 1 Uhr Sitzplätze im Freien zu betreiben.

Außengastronomie in Augsburg: Einzelanträge zum Anwohnerschutz

Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats stimmte dem Vorschlag einstimmig zu, allerdings werde es immer einen Einzelantrag brauchen, um die Interessen von Anwohnern zu schützen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). Eine langfristige Fortsetzung sei nur möglich, wenn die Belange der Anwohner berücksichtigt würden, so die Stadt. In einer Bewertung vergangenes Jahr hatte die Stadt noch festgestellt, dass eine dauerhafte Ausdehnung der Zeiten rechtlich problematisch sein könnte, stellte aber auch fest, dass die Lärmrichtwerte durch die Gastronomie großteils eingehalten wurden. Im vergangenen Jahr gab es sechs Beschwerden von Anwohnern wegen der 1-Uhr-Regelung.

Die Stadt hatte die Verlängerung in den Corona-Sommern angesichts der Infektionslage erlaubt, um eine bessere Entzerrung auf der Maximilianstraße zu erreichen. CSU und Grüne begrüßten jetzt den Vorschlag. Zustimmung kam auch von der Sozialfraktion. Stadtrat Dirk Wurm merkte aber auch an, dass die Gastronomen in der Maximilianstraße schon durch den Fußgängerzonen-Versuch profitieren, weil sie auch die Stellplätze mit Tischen belegen können. Dies sei in Ordnung, allerdings gebe es beispielsweise für Biergärten in den Stadtteilen einen Wettbewerbsnachteil.

Die Stadt hatte schon zuvor mehrere Regelungen aus Corona-Zeiten in dauerhafte Vorschriften überführt. Dazu zählt mehr Platz für Außengastronomie, die Teilberuhigung der Maximilianstraße und ein Toilettenkonzept. (skro)

