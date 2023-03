Augsburg

19:13 Uhr

Streik: Verdi und Uniklinik einigen sich auf Notdienst-Vereinbarung

Plus Verdi-Beschäftigte am Uniklinikum Augsburg streiken bald. Nun steht auch fest, wie und in welchen Bereichen. Was dies für die Patienten-Versorgung bedeutet.

Von Max Kramer

In Augsburg ist derzeit vieles anders, unübersehbar: Mehrere Kitas blieben am Mittwoch geschlossen, volle Mülltonnen säumen seit Tagen den Straßenrand, am vergangenen Freitag fluchte manch einer über den stillgelegten Nahverkehr. Der Verdi-Streik im öffentlichen Dienst hinterlässt Spuren in der ganzen Stadt. Ab kommenden Montag allerdings erreicht er eine neue Stufe. Dann nämlich legen auch Verdi-Beschäftigte am Uniklinikum Augsburg (UKA) die Arbeit nieder – und damit in einem Bereich, der wegen der Versorgung von Patientinnen und Patienten als besonders sensibel gilt. Nun haben UKA-Leitung und Gewerkschaft eine wichtige Einigung erzielt.

