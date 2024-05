Augsburg

Streit in Oberhausen: Bäckerei Wolf geht gegen Pläne von Erotik-Kino vor

Die Inhaber der Bäckerei Wolf in Augsburg klagen gegen die Stadt, weil diese einem Erotik-Kino in der Nähe eine Nutzungsänderung genehmigt hat.

Plus In der Stuttgarter Straße in Augsburg liegt die Zentrale der Bäckerei Wolf auch in der Nähe eines Sexshops und eines Porno-Kinos. Nun landet ein Zwist vor Gericht.

Von Jan Kandzora

Die Stuttgarter Straße in Oberhausen ist optisch eher unscheinbar: viel Gewerbe, eine bei Autofans im Raum Augsburg beliebte Tankstelle, Firmen und Geschäfte, die von der Nähe zur B17 und A8 profitieren. Was und wer sich hier am Stadtrand alles angesiedelt hat, ist in seiner Vielfalt allerdings spannender, als es der flüchtige Eindruck vermuten lässt. Da ist, zum Beispiel, die Zentrale der Großbäckerei Wolf, die an dem Standort ein beliebtes Café betreibt. Zwei Häuser weiter befinden sich ein Sexshop sowie ein Erotik-Kino namens "XtraJoy" - und dessen Pläne sorgen bei den Verantwortlichen der Bäckereikette offenbar für Unmut. Kommende Woche jedenfalls ist am Verwaltungsgericht in Augsburg eine Verhandlung angesetzt, die sich um einen Streit zwischen den Parteien dreht.

Geklagt hat nicht die Betriebsfirma hinter der Bäckerei selbst, sondern eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der das Grundstück gehört, auf der die Zentrale steht. Auch diese Gesellschaft gehört indes der Familie Wolf, die auch Inhaberin der Bäckereikette ist. Die Klage richtet sich nicht gegen das Erotik-Kino selbst, sondern gegen die Stadt Augsburg, die der Firma hinter XtraJoy, einer "W&W Freizeitstättenbetriebe GmbH", eine Genehmigung zu einer Nutzungsänderung erteilt hat. Demnach soll der bestehende Betrieb in der Stuttgarter Straße künftig eine "Vergnügungsstätte" mit Bar und Videokabinen sein. Im Juni 2023 hatte die Stadt die entsprechenden Pläne erlaubt, einen Monat später reichten die Wolf-Inhaber Klage ein. Sie fürchten eine Abwertung des Gebietes und dass die Stuttgarter Straße zu einer "Vergnügungsstättenmeile" verkommen könnte.

