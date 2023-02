Augsburg

18:30 Uhr

Streit um Nahverkehr: OB Eva Weber verteidigt die Stadtwerke

Vor allem bei den Busverbindungen müssen sich die Augsburger in den kommenden Wochen auf weitere Verschlechterungen einstellen.

Plus Die OB sieht keine andere Chance als eine Ausdünnung im ÖPNV-Takt in Augsburg. Die Kritik am Stadtwerke-Geschäftsführer wird lauter. Dessen Posten wird bald frei.

In der Debatte um die angekündigten Verschlechterungen im öffentlichen Nahverkehr hat sich nun auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) zu Wort gemeldet. Sie könne den Unmut der Bürgerinnen und Bürger verstehen, die erst vor Kurzem Preiserhöhungen von rund zehn Prozent hinnehmen mussten und gleichzeitig nicht das Angebot hätten, das sie brauchen, sagte Weber am Mittwoch auf AZ-Anfrage. Dennoch nimmt sie die Stadtwerke in Schutz - mit einer Einschränkung.

