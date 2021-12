Streit um Stellplätze in neuen Wohnanlagen in Augsburg geht weiter

Plus Nach der Stellplatz-Entscheidung gibt es auch vom Klimacamp Kritik an der CSU. Ein Platzen des ganzen Fahrrad-Vertrags ist aber zunächst nicht absehbar.

Der Konflikt zwischen Stadt und Radbegehren-Aktivisten schwelt nach der Entscheidung über die neue Stellplatzsatzung im Bauausschuss des Stadtrats weiter: Wie berichtet geht den Initiatoren des Begehrens der Entwurf der Stadt zur möglichen Reduzierung von Auto- und der Pflicht zum Ausbau von Radstellplätzen bei neu errichteten Gebäuden nicht weit genug. Nachdem schon Arne Schäffler, Vorstandsmitglied des ADFC, Kritik geäußert hatte, zeigten sich am Wochenende auch Vertreter des Klimacamps "entsetzt über den Vertragsbruch". Auch die Fridays-for-Future- Bewegung zählt zu den Radbegehrens-Initiatoren.