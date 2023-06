Augsburg

Supermarkt, „Späti“ und Co.: Was im Handel in Oberhausen passiert

In dieses Gebäude in der Ulmer Straße in Oberhausen soll Ende des Jahres eine Supermarkt einziehen.

Plus Am Helmut-Haller-Platz in Augsburg gab es lange zwei Supermärkte, bis Edeka schloss. Nun soll in das Gebäude eine neue Filiale einziehen. Auch andernorts gibt es Veränderungen.

Von Jan Kandzora

Der Helmut-Haller-Platz in Oberhausen ist gewiss nicht das einfachste Pflaster für Supermärkte, offenbar aber durchaus ein lukratives. In der Vergangenheit gab es hier in direkter Nähe zum Oberhauser Bahnhof gleich zwei große Einkaufsläden, einen Netto an der Ecke zur Neuhäuserstraße und einen Edeka-Markt ein paar Häuser weiter in Richtung Unterführung. Den Netto gibt es auch weiterhin, der Edeka machte vor ein paar Monaten allerdings dicht. Nun werkeln in dem leerstehenden Gebäude Bauarbeiter, reißen Wände ein, man hört von außen Gebohre und Gehämmere. Der Grund: In ein paar Monaten soll hier ein neuer Supermarkt einziehen.

Wie ein Vertreter der zuständigen Hausverwaltungsfirma Spitzer auf Anfrage bestätigt, ist geplant, dass eine „Norma“-Filiale in dem Gebäude in der Ulmer Straße 50 aufmachen soll. Angepeiltes Eröffnungsdatum sei Ende des Jahres, vielleicht auch Anfang kommenden Jahres, je nachdem, wie es läuft. Es ist nicht die einzige Veränderung in der Geschäftswelt des Stadtteiles, die schnelllebig sein kann.

