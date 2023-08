Tag zwei nach dem Unwetter: Augsburg räumt auf

Am Montag begann das große Aufräumen in Augsburg. Die Stadtwerke erläutern, wie der Verkehr von Bus und Tram bei Unwetter und Starkregen geregelt ist.

Tag zwei nach dem Unwetter vom Samstagnachmittag in Augsburg: Am Montag zeigen sich die Auswirkungen des Unwetters und der starken Regenfälle, die noch bis Dienstag anhalten sollen, an vielen Stellen im Stadtgebiet. Absperrbänder sind im Bereich von umgestürzten Bäumen angebracht, Feuerwehren und Technisches Hilfswerk (THW) sind noch immer mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Autowerkstätten melden eine Vielzahl von Reparaturaufträgen, weil Hagelkörner Fahrzeuge massiv beschädigt haben. Vom Unwetter war am Samstag der Nahverkehr in Augsburg stark betroffen. Busse und Trams fuhren teils stundenlang nicht. Die Stadtwerke haben am Montag eine erste Bilanz vorgelegt. Sie informieren zudem darüber, wer zu entscheiden hat, ob Fahrzeuge bei schlechtem Wetter eingesetzt werden.

Durch den Sturm stürzte ein Ast auf die Oberleitung der Straßenbahn in der Konrad-Adenauer-Allee. Dadurch musste der Straßenbahnverkehr am Samstag stundenlang eingestellt werden. Foto: Peter Fastl

Das Unwetter fegte am Samstag kurz vor 16 Uhr über Augsburg und die benachbarten Landkreise hinweg. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Schadenshöhe noch nicht bekannt, hieß es zum wirtschaftlichen Aspekt. "Das wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen", sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Am Samstag waren an mehreren Orten im Stadtgebiet Bäume auf Oberleitungen gestürzt, Trambahnen konnten nicht mehr fahren. Aber auch auf fast allen Buslinien ging nachmittags nichts mehr. Fahrgäste wurden an Haltestellen über Durchsagen darüber informiert. "Durch umgestürzte Bäume kam es zu mehreren Fahrleitungsschäden im Stadtgebiet, außerdem standen Unterführungen und Straßen unter Wasser", informierte die Sprecherin. Somit sei für Busse ein Durchkommen ebenfalls nicht möglich gewesen. Dass nahezu alle Straßenbahnen und Busse stillstehen, sei eine Entscheidung, die intern geregelt ist: "Die Rufbereitschaft der Betriebslenkung entscheidet das in Absprache mit dem Betriebsleiter."

Mancher Fahrgast mag sich gewundert haben

Mancher Fahrgast mag sich am Samstag gewundert haben, warum zumindest Busse trotz des starken Regens nicht gefahren sind. Dazu erklärt die Sprecherin: "Wenn Unterführungen und Straßen unter Wasser stehen, ist es auf diesen Strecken auch für den Busverkehr zu unsicher, daher werden diese Strecken dann erst einmal nicht bedient."

Die Stadtwerke hatten nach eigenen Angaben bei ihren Fahrzeugen Glück im Unglück. Während viele Autofahrer über kaputte Autos wegen der Hagelkörner klagten, sieht es beim Verkehrsunternehmen anders aus: "Die Fahrzeuge wurden nicht beschädigt." Es habe keine größeren Lack- oder Glasschäden gegeben, so die Sprecherin: "Allerdings gab es durch den Starkregen Wassereintritt in den Innenraum von drei Straßenbahnen."

Spuren des Unwetters zeigen sich in der Dr.-Troeltsch-Straße. Foto: Silvio Wyszengrad

Im Rückblick auf Samstag heißt es ferner, dass Fahrgäste im Nahverkehr höchst unterschiedlich von Stilllegungen einzelner Streckenabschnitte betroffen waren: "Auf manchen Buslinien gab es kaum Beeinträchtigungen, im Störungsfall konnten die Busse früher wieder fahren." Bei den Straßenbahnen war dies erst der Fall, "als der Fahrstrom wieder sichergestellt war". Die ersten Linien hätten nach Streckenkontrollen gegen 18.40 Uhr den Betrieb wieder aufgenommen.

Polizei Bereits am Sonntag hatte die Polizei berichtet, dass im Stadtgebiet Augsburg einige Straßen überflutet und kurzzeitig nicht mehr befahrbar waren. Gegen 21.30 Uhr waren sie größtenteils wieder frei vom Wasser. Am Montag hatte sich die Lage etwas beruhigt: "Bei der Polizei gingen sowohl am Sonntag als auch am Montag noch vereinzelte Mitteilungen über Unwetterschäden ein." Hierbei habe es sich meist um abgebrochene Äste oder umgefallene Bäume gehandelt. "Die meisten übergelaufenen Abflüsse konnten bereits am Samstagabend freigeräumt werden." Das Wasser sei danach abgelaufen.

Technisches Hilfswerk Das THW war am Samstag zur Unterstützung der Feuerwehren im Stadtgebiet eingesetzt. "Wir waren von 17 bis 3 Uhr nachts beschäftigt", sagt Dieter Seebach. Pump- und Baumschneidarbeiten machten die meisten Einsätze aus. Vier Fahrzeuge rückten aus, insgesamt packten 23 Helferinnen und Helfern mit an. Das THW hatte zuvor bereits beim Plärrerumzug mitgeholfen. Am Montag wurde die Unterstützung ein weiteres Mal angefordert, so Seebach. Zwölf Kräfte seien mit Abpumparbeiten einer Tiefgarage an einer Baustelle im Reesegelände im Einsatz gewesen.