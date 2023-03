Augsburg

"Traumhafter Hochzeitstag": Was Augsburger an der Kahnfahrt schon erlebt haben

Plus Die Augsburger Kahnfahrt hat für viele Augsburgerinnen und Augsburger eine besondere Bedeutung. Einige verbinden damit romantische Erinnerungen.

Von Ina Marks

Schon der Augsburger Lyriker Bertolt Brecht soll an der Augsburger Kahnfahrt romantische Stunden verbracht haben. Auch heute wird der Bootsverleih mit Restaurant am mit Bäumen besäumten Wasser mitten in der Stadt als idyllisches Fleckchen geschätzt. Daniel Weidmann und seine Frau etwa haben im vergangenen Sommer mit Freunden und Familie nach der standesamtlichen Trauung ihre Hochzeit an der Kahnfahrt gefeiert.

"Es war ein absolut traumhafter Tag", erinnert sich Weidmann. Die Kulisse zwischen Stadtmauer und dem äußeren Stadtgraben sei besonders schön. Nach dem Essen habe die Hochzeitsgesellschaft mit den Booten ein paar Runden gedreht. Dabei seien wunderschöne Fotos entstanden. "Meine Frau und ich wären sehr traurig, wenn die Kahnfahrt tatsächlich abgerissen wird. Dann geht eine der wichtigsten Glanzstücke unserer schönen Stadt verloren." Für ihn sei die Kahnfahrt ein Ort der Ruhe und der Erholung. Man könne dort für einen kurzen Augenblick dem Trubel der Stadt entfliehen.

