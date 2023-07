Über 7000 Euro Gesamtschaden: Polizei ermittelt nach zwei Unfallfluchten

Zwei Unfälle in Augsburgs Innenstadt und in Oberhausen haben einen erheblichen Schaden verursacht. Doch die Verantwortlichen flohen.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Fahrerflucht. Bei den Unfällen ist ein beträchtlicher Schaden entstanden. Ein Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 13 Uhr auf Höhe der Kreuzung Eserwallstraße-Ecke Konrad-Adenauer-Allee.

Laut Polizei stießen dort ein silberfarbener Golf und ein unbekanntes, auch silberfarbenes Fahrzeug zusammen. Nach Angaben der Polizei holte der unbekannte Autofahrer beim Rechtsaabiegen in die Konrad-Adenauer-Alle zu weit aus und touchierte den Golf einer 57 Jahre alten Frau. Beide blieben kurz stehen. Doch dann soll sich der Unbekannte ohne weitere Verständigung in Richtung Konrad-Adenauer-Allee entfernt haben. Die Polizei fahndete sofort nach dem unbekannten Fahrzeug - ohne Erfolg. Der Schaden am Golf wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2110.

Ein weiterer Fall passierte in der Neuhäuserstraße in Oberhausen zwischen vergangenem Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitagnachmittag, 15 Uhr. In dem Zeitraum wurde ein geparkter blauer VW Golf vermutlich von einem vorbeifahrenden Auto an der linken Seite beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 4000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)