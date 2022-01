Unbekannte dringen in mehrere Kellerabteile in Augsburg ein

Die Täter haben es auf Mehrfamilienhäuser in Oberhausen und Lechhausen abgesehen. Die Polizei ermittelt, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Täter entwendet ein E-Bike

Am Donnerstag stellten laut Polizei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zollernstraße fest, dass in der Nacht ihre Kellerabteile aufgebrochen worden waren. Ein bisher unbekannter Täter gelangte über den unversperrten Hauseingang in den Keller und hebelte dort fünf Kellerabteile auf. Anschließend entwendete er ein E-Bike und verschiedene andere dort gelagerte Dinge im Gesamtwert von 4700 Euro. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

In Lechhausen wurde irgendwann im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Steinernen Furt und hebelte dort drei Kellerabteile auf. Aus lediglich einem der drei Kellerabteile entwendete der Täter Werkzeug und Küchenutensilien im Wert von 500 Euro. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt, so die Polizei. (möh)