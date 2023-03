Unbekannte lassen Luft aus Autoreifen: Sind Klimaaktivisten verantwortlich?

Am Wochenende wird bei mehreren hochwertigen Autos im Augsburger Stadtgebiet die Luft aus Reifen gelassen. Es gibt Hinweise, dass Klimaaktivisten dahinterstecken.

Über das Wochenende hinweg ist bei mehreren Autos im Augsburger Stadtgebiet Luft aus den Reifen gelassen worden. Wie die Polizei mitteilt, erreichten sie von Freitag bis Sonntag insgesamt rund zehn entsprechende Mitteilungen, in der Nacht auf Samstag etwa in der Rembrandt- und Lenbachstraße. Diese Häufung sei "außergewöhnlich", erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Meist habe es sich dabei um "hochwertige Fahrzeuge" oder SUVs gehandelt.

Verdacht: Ließen Klimaaktivisten in Augsburg Luft aus Autoreifen?

Nun steht der Verdacht im Raum, dass Klimaaktivistinnen oder Klimaaktivisten dahinterstecken könnten. Einerseits, weil die Fälle teils im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit verschiedenen Demonstrationen zum Thema Mobilitätswende und Klimawandel am Wochenende stehen. Wie der Sprecher mitteilt, seien sie verstärkt "in Lechhausen Richtung Autobahn" aufgetreten - dort also, wo am Sonntag ein Teil der Fahrrad-Demo verlief. Sie sollte sich ursprünglich auch über die Autobahn A8 erstrecken, was die Stadt allerdings verbot. Die Fahrrad-Demo selbst, erklärt der Sprecher, sei friedlich und störungsfrei verlaufen.

Konkreter wird der Verdacht, dass Klimaaktivisten oder -aktivisten verantwortlich sein könnten, durch einen Zettel, der laut Polizei in mindestens einem der Fälle an der Windschutzscheibe hinterlassen wurde: Der oder die Verantwortliche versah ihn mit dem Hinweis, dass die Luft aus dem Reifen gelassen worden sei. "Dabei wurde auch ein Bezug zur Thematik Klimaschutz hergestellt", teilt der Sprecher mit. Da im Rahmen der Aktion auf die Reifenventile "eingewirkt" worden sei, ermittle die Polizei nun wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)